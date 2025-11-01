Hadj 2026 au Bénin: une subvention de 370 millions FCFA accordée pour alléger les coûts du pèlerinage

Le gouvernement béninois a annoncé plusieurs mesures pour garantir le bon déroulement du Hadj 2026. Au titre desdites mesures, une subvention de 370 millions de francs CFA est accordée afin d’alléger les frais à la charge des fidèles.

Cette aide entraîne une réduction de 170 000 francs CFA par pèlerin, maintenant ainsi le coût du voyage à 3 600 000 francs CFA pour la catégorie standard, le même montant que l’an dernier.

L’annonce a été faite vendredi 31 octobre 2025 à Cotonou, au lancement officiel du Hadj. Le quota du Bénin reste fixé à 2 300 pèlerins.

Des conditions d’hébergement améliorées

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a précisé que les pèlerins béninois seront hébergés dans des hôtels situés à moins de trois kilomètres du Haram, aussi bien à La Mecque qu’à Médine.

Chaque chambre accueillera quatre personnes et sera classée en catégorie B, offrant « un cadre plus agréable, mieux structuré et conforme aux exigences spirituelles et sanitaires ».

Restauration et organisation logistique

Pour cette édition, une cuisine dédiée sera installée pour offrir des repas sains, équilibrés et adaptés aux habitudes alimentaires béninoises.

Le dispositif de transport fera également l’objet d’une coordination renforcée afin d’assurer la ponctualité, la fluidité et la sécurité des déplacements.

Chaque pèlerin recevra deux valises de 23 kg aux couleurs du Bénin ainsi qu’une pochette administrative pour la conservation sécurisée des documents de voyage.

Procédures et innovations

L’accès à la plateforme e-Hadj est désormais conditionné à la possession d’un Numéro Personnel d’Identification (NPI). Les inscriptions peuvent se faire individuellement ou en groupe, avec paiement en ligne via une société agréée, facilitant notamment les regroupements familiaux.

La durée du séjour a été ramenée à vingt jours pour un pèlerinage plus concentré et mieux encadré. Les encadreurs devront signer un cahier des charges avant le départ, leur prise en charge étant assurée par l’Agence nationale pour la gestion de la logistique des officiels (AGLO).

Le président du Comité d’Organisation du Hadj (COS Hadj) a invité les fidèles à aborder ce voyage spirituel dans un esprit de dévotion, d’humilité et de gratitude, afin d’en tirer toutes les bénédictions.