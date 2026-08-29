Football : Aston Villa officialise l’arrivée de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea

L'attaquant sénégalais de 25 ans rejoint Birmingham, tandis que Chelsea n'a pas communiqué de montant officiel pour l'opération.

Aston Villa a annoncé le 28 août 2026 le recrutement permanent de Nicolas Jackson, transféré par Chelsea, quelques jours avant la réception d’Arsenal en Premier League.

Le club londonien précise que l’international sénégalais, âgé de 25 ans, a inscrit 30 buts en 81 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot des Blues avant ce départ.

Chelsea n’a pas détaillé les conditions financières du transfert. Sky Sports et Reuters estiment toutefois l’opération à 47,5 millions de livres fixes, avec un total pouvant atteindre 65 millions de livres grâce à des bonus.

Jackson retrouve à Villa Park Unai Emery, l’entraîneur espagnol qu’il avait déjà connu à Villarreal avant son arrivée en Angleterre.

Aston Villa doit recevoir Arsenal le lundi 31 août 2026, une rencontre qui pourrait offrir à l’attaquant sénégalais sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.