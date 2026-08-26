Guinée : au moins 30 morts dans l’éboulement de la décharge de Dar Es Salam à Conakry

Le gouvernement guinéen a confirmé le 23 août un premier bilan de 30 morts et 22 blessés après le glissement de terrain survenu dans la nuit sous de fortes pluies, tandis que des habitants restaient encore exposés autour du site.

Un éboulement survenu dans la nuit du 22 au 23 août sur la décharge de Dar Es Salam, dans la commune de Gbessia à Conakry, a fait au moins 30 morts selon le gouvernement guinéen, alors que des familles restaient exposées autour du site après de fortes pluies.

Le communiqué gouvernemental diffusé le 23 août a fait état de 30 morts, de six blessés graves et de 16 blessés légers. Le même jour, le Premier ministre Amadou Oury Bah s’est rendu sur les lieux.

Avant le drame, les autorités avaient déjà engagé une fermeture progressive de la décharge et l’évacuation de riverains, signe que les risques sanitaires et environnementaux du site étaient connus.

Dans une dépêche publiée le 26 août, l’AFP rapporte que la ministre de la Santé Khaïté Sall a annoncé un bilan porté à 34 morts et 33 blessés, en évoquant aussi des victimes sierra-léonaises parmi les morts.

Le 25 août, 358 sinistrés étaient hébergés à l’école de Dixinn Centre et 72 ménages restaient encore en zone à risque, selon l’ANGUCH citée par l’AFP.