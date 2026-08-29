Florian Thauvin atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 malgré la défaite de Lens à Strasbourg

Le joueur lensois a inscrit samedi à Strasbourg le penalty présenté comme son 100e but dans l’élite française, mais Lens a finalement cédé 2-1 à la Meinau.

Florian Thauvin a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 samedi 29 août en transformant un penalty pour le RC Lens sur la pelouse de Strasbourg, un cap symbolique qui n’a pas empêché la défaite 2-1 des Sang et Or à la Meinau.

L’attaquant lensois a ouvert le score à la 38e minute. Strasbourg a ensuite inversé le match grâce à un doublé de Gessime Yassine et s’est offert sa première victoire de la saison face à une équipe lensoise longtemps en contrôle.

Ce nouveau cap prolonge le bon départ de Thauvin en championnat. Une semaine plus tôt, l’ancien international français avait déjà marqué deux penalties lors de la victoire 5-2 de Lens contre Auxerre pour l’ouverture de la saison 2026-2027.

Avant même ce doublé contre Auxerre, le joueur de 33 ans avait aussi trouvé le chemin des filets contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions remporté 1-0 par Lens le 16 août 2026.