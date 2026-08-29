Côte d’Ivoire : NSIA Banque présente une campagne de prêt immobilier jusqu’au 15 octobre

La banque distingue un volet pour les projets personnels et un autre pour l'investissement locatif, avec des taux, plafonds et durées différents.

NSIA Banque Côte d’Ivoire présente une campagne de prêt personnel immobilier valable du 15 juillet au 15 octobre 2026, destinée aux particuliers pour l’achat, la construction, l’aménagement ou la rénovation d’un bien.

Pour les projets personnels, la banque annonce un taux à partir de 6,5 % HT et un financement pouvant aller jusqu’à 150 millions de FCFA, sous conditions de quotité cessible.

Pour l’investissement locatif, elle indique un taux de 9 % HT, un différé possible de six à neuf mois et des montants compris entre 100 et 250 millions de FCFA.

Elle présente ce prêt comme accessible aux clients comme aux non-clients sur ce produit immobilier.

Sur le volet personnel, elle affiche une durée maximale de financement de 25 ans pour les fonctionnaires et de 20 ans pour les salariés du privé.