Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine perd momentanément son statut de président honoraire de Judo

La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé ce dimanche, la « suspension » du statut de président honoraire et d’ambassadeur de Vladimir Poutine. Une décision prise en raison de l’invasion russe en Ukraine.

Le sport s’invite dans la guerre en Ukraine. Après les décisions de l’UEFA en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la Fédération internationale de judo a décidé de la « suspension » du statut de président honoraire de Vladimir Poutine.

« Étant donné le conflit actuellement en cours en Ukraine, la Fédération internationale de judo annonce la suspension du statut de M. Vladimir Poutine comme président honoraire et ambassadeur de la Fédération », écrit la FIJ dans un communiqué.

Depuis une dizaine d’années, le président de la Fédération de Russie, 69 ans, 8e dan de judo, n’hésite pas à se mettre en scène en judoka, en hockeyeur ou sur des skis, pour construire une image d’homme infaillible qui ne vieillit pas. Le judo, en particulier, et le sambo [art martial créé en URSS dans les années 1930] sont partie intégrante du récit de sa vie et l’ont éloigné, dit-il, de la rue et de l’alcool.

Ce dimanche, les combats se poursuivent en Ukraine. La Russie tente de renverser le régime en place pour prendre contrôle de la gestion de Kiev. Mais la résistance est toujours d’actualité même si la force de frappe de Moscou ne passe pas inaperçue. Pendant ce temps, des occidentaux entérinent de nouvelles sanctions contre la Russie avec dans le collimateur, des banques et des personnalités phares du pays.