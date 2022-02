Guerre en Ukraine: invitée à prendre position, la Guinée suspend le Consul honoraire de Kiev à Conakry

Invitée par l’Ukraine à condamner l’offensive russe, la Guinée a décidé jeudi, de la suspension du Consul honoraire d’Ukraine à Conakry.

Dans un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux, la diplomatie ukrainienne a appelé la Guinée à prendre position dans le conflit qui oppose Kiev à Moscou. Mais visiblement, cet appel de pied de l’Ukraine n’a pas plu aux autorités guinéennes. C’est en tout cas, l’impression qu’on a, à priori, de la décision prise par la diplomatie guinéenne qui a décidé jeudi, de la suspension du Consul honoraire d’Ukraine à Conakry.

« Je suis obligé de vous suspendre de vos fonctions pour le moment pour être sûr que tout se passe bien. Ça, c’est une faute très grave. Parce que là vous nous mettez dans une situation inconfortable. C’est très grave. C’est une guerre qui a éclaté… Le monde est en guerre. Il ne faut pas s’amuser. On ne peut pas demander à la Guinée de condamner et que vous appelez ça lettre officielle. Elle est nulle et non avenue. Je vous demande de faire une déclaration devant la presse pour dire que c’est nul et non avenu. Nous sommes en transition. On ne badine pas avec ces choses », a lâché, Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères.

Les conseils du chef de la diplomatie guinéenne ont été suivis par le Consul honoraire de l’Ukraine à Conakry. « Je démens formellement. Vous pouvez vérifier, vous journalistes, lorsqu’un document est publié sur les réseaux sociaux, on peut naturellement faire la traçabilité, voir qui a publié le document et à partir de là, retrouver l’origine », a déclaré Charles Amara Sossouadouno.

La Guinée est dans une période de transition politique depuis la chute du président Alpha Condé, renversé par une unité des forces spéciales dirigée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a prêté serment, en tant que chef d’Etat de la Guinée. Les nouvelles autorités ont promis mettre les bouchées doubles pour conduire aux nouvelles élections devant faire naitre, un pouvoir civil dans le pays, une volonté partagée par la communauté internationale.