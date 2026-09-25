Guerre contre l’Iran : le Sénat rejette à une voix près un texte visant à arrêter les hostilités

Le Sénat américain a rejeté jeudi, par 50 voix contre 49, une résolution qui entendait interrompre les hostilités avec l’Iran tant que le Congrès ne les avait pas autorisées.

Le Sénat américain a rejeté jeudi 24 septembre, par 50 voix contre 49, une résolution visant à interrompre les hostilités avec l’Iran tant que le Congrès ne les avait pas autorisées. Le vote écarte au Congrès cette tentative de limiter la conduite de la guerre par l’exécutif.

Le décompte officiel fait état de 49 voix pour, 50 contre et d’un sénateur n’ayant pas pris part au vote. Le scrutin a largement suivi les lignes partisanes, avec les républicains opposés au texte et presque tous les démocrates en sa faveur, selon Reuters.

La Chambre des représentants avait adopté la résolution en juillet. Son rejet au Sénat met fin à sa progression au Congrès.

Le vote intervient alors que Washington et Téhéran explorent parallèlement un accord par étapes liant la réouverture du détroit d’Ormuz à la levée du blocus économique américain. Aucun accord n’a encore été conclu.