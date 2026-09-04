Greg Guillotin visé par une plainte de son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement

Le vidéaste Greg Guillotin fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits présumés d'emprise et de violences physiques sur son ancienne partenaire. Le dossier a été formellement transmis à la justice.

Le vidéaste et comédien français Greg Guillotin fait l’objet d’une plainte pénale pour des faits de violences conjugales et de harcèlement, officiellement déposée le 17 juin 2026 auprès du procureur de la République d’Évry. La procédure a été initiée par son ancienne compagne, qui met en cause les agissements du créateur de contenus humoristiques au sein de leur sphère privée.

La plaignante, aujourd’hui âgée de 27 ans, décrit une situation continue d’emprise psychologique sévère et fait état de violences physiques récurrentes. Selon ses déclarations, ce calvaire quotidien se serait étendu sur une durée de sept années, couvrant l’intégralité de leur vie commune entre 2019 et 2026.

Le dossier de plainte étaye ces accusations par la description précise de brutalités régulières, parmi lesquelles figurent des gifles et des coups de pied répétés. Les faits allégués se seraient notamment produits lors de plusieurs voyages effectués par le couple hors des frontières françaises, en particulier lors de séjours passés au Maroc et aux Maldives. Le document évoque par ailleurs un système d’espionnage et de surveillance domestique permanent, orchestré au moyen de caméras disposées à l’intérieur du domicile conjugal.

Défenseur des intérêts de la jeune femme, Me Jean-Baptiste Riolacci a indiqué auprès de l’AFP que l’ensemble des éléments et des pièces matériels venant appuyer ce signalement ont été officiellement versés au parquet. Cette démarche formelle vise à corroborer point par point les violences dénoncées par sa cliente au cours de leurs années de vie commune.

Une procédure enregistrée sans saisine d’enquêteurs

Contacté par la presse, le parquet du tribunal judiciaire d’Évry a confirmé avoir bien enregistré le dépôt de cette plainte. Les magistrats précisent cependant qu’aucun service d’enquête n’a été missionné de manière formelle pour procéder à des investigations, tandis que Greg Guillotin demeure protégé par la présomption d’innocence garantie par la loi.