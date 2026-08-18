CRIET: 5 ans de prison dont 3 ferme requis contre un agent de MTN et un étudiant accusés de cybercriminalité

​La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est penchée sur le dossier d’un agent de la société de téléphonie mobile MTN et d’un étudiant poursuivis pour des faits d’escroquerie en ligne.

À l’issue des débats, le ministère public a requis contre chacun des deux prévenus une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans ferme, assortie d’une amende d’un million de francs CFA.

​Les prévenus rejettent les accusations

​À la barre, l’agent de réseau GSM et l’étudiant ont rejeté en bloc les charges retenues contre eux. Pour assurer leur défense, les deux mis en cause ont affirmé avoir acheté leurs téléphones portables de seconde main, ignorant que ces appareils contenaient des données et fichiers liés à des activités de cybercriminalité.

​Malgré cette ligne de défense basée sur la bonne foi lors de l’achat des téléphones, le parquet spécial a estimé les éléments constitutifs de l’infraction suffisamment caractérisés pour formuler ses réquisitions.

Le délibéré de la Cour permettra de fixer définitivement le sort des deux prévenus. En attendant la décision de la cour, les deux mis en cause poursuivent leur séjour carcéral.