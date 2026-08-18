Jean Dujardin : décès du producteur Nicolas Altmayer dans un accident de la route

Nicolas Altmayer, producteur reconnu du cinéma français, et sa compagne Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior Couture, sont décédés dans un accident de la route survenu dans l’après‑midi du 17 août 2026, ont indiqué des proches au Figaro. Les premières informations disponibles situent le drame sur la départementale 938 à Airvault, sur la route entre Thouars et Parthenay.

Selon les mêmes sources, le couple se trouvait à bord d’une Mini au moment de l’accident. Le détail des circonstances techniques et la chronologie précise des événements n’ont pas été communiqués publiquement par les proches cités par le quotidien. La communication autour du décès a d’abord été relayée par des proches au Figaro, sans communiqué officiel diffusé par la production ou la maison de couture au moment des premières publications.

Producteur co‑fondateur de la société Mandarin avec son frère Éric Altmayer, Nicolas Altmayer était père de quatre enfants et figurait parmi les producteurs ayant accompagné des succès populaires du cinéma français. Il a collaboré à plusieurs reprises avec Jean Dujardin, notamment sur les films Brice de Nice et les OSS 117, et a été producteur de projets liés à Franck Gastambide, cités en sources comme Validé et La Cage.

Une affaire de famille et des rencontres déterminantes

Le lien fraternel entre Nicolas et Éric Altmayer était au cœur de la trajectoire de la société Mandarin. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche en 2011, les deux frères évoquaient leur enfance marquée par le cinéma : « Nous sommes des enfants des films du dimanche soir, à la télé. Par ailleurs, nos parents allaient souvent au cinéma. Quand il y avait des reprises, ils nous emmenaient avec eux », affirmaient‑ils, soulignant la transmission familiale d’une passion pour le septième art.

Éric Altmayer rappelait également l’effet de proximité créé par leur fratrie : « Nous étions les deux derniers de la fratrie avec un petit écart d’âge avec les autres. Ça nous a rapprochés », confiait‑il. Selon ces déclarations, Nicolas entreprenait de la même manière d’initier ses propres enfants au cinéma, en reprenant un modèle familial déjà présent chez leurs parents.

La rencontre professionnelle avec Jean Dujardin demeure l’un des épisodes souvent relatés de leur carrière. Les frères expliquaient comment la popularité et le talent de Dujardin avaient été découverts par l’entremise d’une habitude d’un beau‑fils d’Éric : « Il n’arrêtait pas de dire : ‘J’ t’ai cassé!’ Il nous a montrés, sur Internet, les sketches d’un gars en tee‑shirt jaune, c’était Jean Dujardin. On s’est rencontrés. Le bonhomme nous a plu. Une poignée de main a suffi. Le film était lancé. », se souvenaient‑ils.

À propos de la saga Brice de Nice, les frères concevaient le succès comme une prise de risque et une forme d’humour nouvelle pour les écrans français : « Brice de Nice a divisé le public, il n’empêche que c’est une forme d’humour qu’on n’avait pas encore vue sur les écrans français », déclaraient‑ils lors du même entretien.