Décentralisation: Luc Gnacadja prend la tête de l’Association nationale des communes du Bénin

​Une nouvelle page s’ouvre pour la décentralisation et la gouvernance locale au Bénin. Luc Gnacadja a été élu président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB).

Son élection à la tête de la structure faîtière des communes du Bénin est intervenue ce mardi 18 août 2026. L’actuel patron de l’autel de ville de Cotonou succède ainsi à son prédécesseur qui aura marqué l’organisation par sa remarquable longévité à la tête de l’institution.

​Ancien ministre et figure reconnue pour son expertise administrative et technique, le nouveau président prend les rênes d’une faîtière stratégique qui regroupe l’ensemble des communes du pays.

Cette élection intervient dans un contexte de consolidation de la réforme du secteur de la décentralisation, visant à renforcer le développement à la base et l’autonomie financière des collectivités locales.

​En prenant la direction de l’ANCB, Luc Gnacadja aura pour mission prioritaire de porter la voix des maires béninois, d’intensifier la coopération décentralisée et de poursuivre le plaidoyer auprès du pouvoir central pour l’amélioration des conditions de vie des populations dans l’ensemble des territoires.