Ghazi Hamad du Hamas sur Al Jazeera après la frappe israélienne au Qatar

Ghazi Hamad, l’un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir dans un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant ainsi le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l’attaque israélienne sur Doha le 9 septembre. Selon des sources proches du Hamas, Ghazi Hamad faisait partie des six dirigeants réunis à Doha dans le bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, aux côtés de Khalil al-Hayya, négociateur en chef, de Khaled Mechaal, ancien numéro un, de Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que de Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.