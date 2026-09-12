Ghana : Mahama installe trois nouveaux juges à la Cour suprême

John Dramani Mahama a fait prêter serment à trois nouveaux membres de la Cour suprême après leur approbation parlementaire, en insistant sur l’indépendance judiciaire.

Le président ghanéen John Dramani Mahama a fait prêter serment, le 10 septembre à Accra, à trois nouveaux juges de la Cour suprême, après leur approbation par le Parlement.

Les nouveaux membres de la plus haute juridiction sont Sophia Rosetta Odokuwaa Bernasko-Essah, Edward Amoako Asante et Anthony Forson Jr. La cérémonie s’est tenue au Jubilee House en présence notamment de la vice-présidente Naana Jane Opoku-Agyemang et du président de la Cour suprême, Paul Baffoe-Bonnie.

John Dramani Mahama a demandé aux trois magistrats de faire de la Constitution leur principale référence, y compris dans les dossiers susceptibles de provoquer de fortes tensions politiques ou une importante pression publique. Il a également défendu l’indépendance de la justice comme une garantie accordée aux citoyens.

Sophia Rosetta Odokuwaa Bernasko-Essah et Edward Amoako Asante siégeaient à la Cour d’appel. Anthony Forson Jr exerçait dans le privé et a auparavant présidé l’Association du barreau du Ghana. Edward Amoako Asante a également dirigé la Cour de justice de la CEDEAO.

Au nom des trois nouveaux juges, Sophia Rosetta Odokuwaa Bernasko-Essah a promis une application impartiale et courageuse de la loi. Elle a présenté la fonction judiciaire comme une responsabilité publique qui exige de décider conformément au droit plutôt qu’aux préférences personnelles.

Le Service judiciaire du Ghana indique que les trois juges ont prêté les serments d’allégeance, de fonction judiciaire et de secret avant de recevoir leurs actes de nomination et de signer le registre officiel.