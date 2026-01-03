Ghana : Mahama annonce un durcissement de la lutte contre la corruption

Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé un renforcement de la lutte contre la corruption afin de mieux protéger les ressources publiques et soutenir le développement du pays.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans son message télévisé du Nouvel An, diffusé jeudi, il a indiqué que son gouvernement allait accélérer et élargir les réformes en matière de protection sociale. « La lutte contre la corruption sera intensifiée, sans exception. Chaque cedi appartient au peuple et doit être justifié », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a également promis d’augmenter les investissements dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de l’énergie. Il a souligné qu’au cours de l’année écoulée, le Ghana avait enregistré une relative stabilité de sa monnaie, le cedi étant en voie de figurer parmi les devises les plus performantes au monde en 2025.

À lire aussi : Guinée-Bissau : des militants de la société civile tentent de manifester contre la junte

Selon M. Mahama, la confiance croissante des milieux d’affaires a favorisé la progression des investissements directs nationaux et étrangers. Il a enfin appelé les entrepreneurs à investir et à créer des emplois, tout en invitant la société civile et les médias à poursuivre leurs actions en faveur de la transparence et de la redevabilité.