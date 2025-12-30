Ghana : la raffinerie publique de Tema reprend ses activités après 04 ans d’arrêt

Au Ghana, la seule raffinerie publique de pétrole, celle de Tema, a officiellement redémarré. Créée dans les années 1960 et nationalisée en 1977, elle avait cessé sa production en 2021, faute de financements suffisants.

Sa remise en service représente un pas important vers l’indépendance énergétique du pays, alors que les produits pétroliers représentaient l’an dernier plus d’un quart des importations ghanéennes. La raffinerie fonctionne actuellement à 28 000 barils par jour, avec pour objectif de retrouver sa capacité maximale de 45 000 barils quotidiens, atteinte avant sa fermeture.

Pour Kodzo Yaotse, responsable pétrole à l’Africa Centre for Energy Policy, cette réouverture est une bonne nouvelle : « Elle permet de réduire notre dépendance aux importations. En 2021, la raffinerie couvrait 60 % de la demande nationale, contre seulement 40 % aujourd’hui », explique-t-il.

Mais le véritable défi reste la durabilité. Dettes chroniques, volatilité des prix du pétrole, manque de devises et mauvaise gestion interne sont autant de problèmes qui avaient conduit à l’arrêt en 2021. « Il faut une discipline commerciale solide pour que la raffinerie fonctionne sur le long terme », avertit Yaotse.