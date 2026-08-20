Ghana : Accra demande à Moscou de freiner le recrutement de ses ressortissants

À Moscou, Samuel Okudzeto Ablakwa a demandé à la Russie d’aider à mettre fin au recrutement de Ghanéens pour la guerre en Ukraine, après avoir fait état de 62 morts et 15 disparus.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a demandé lundi 17 août 2026 à Moscou que le Ghana et la Russie coopèrent pour mettre fin au recrutement de ressortissants ghanéens destinés à combattre dans la guerre en Ukraine. La demande a été formulée lors d’un entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

À l’issue des discussions, le chef de la diplomatie ghanéenne a déclaré que 62 Ghanéens étaient morts et que 15 autres étaient portés disparus après avoir rejoint les forces russes. Ce bilan est attribué aux autorités ghanéennes et n’a pas été établi de manière indépendante.

Samuel Okudzeto Ablakwa a qualifié ces recrutements d’illégaux et affirmé que des jeunes étaient attirés par des promesses trompeuses avant d’être envoyés au front. Il a indiqué que Moscou s’était engagé à travailler avec Accra pour faire cesser ces pratiques.

Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie examinerait la demande ghanéenne. Les autorités russes ont auparavant nié recruter illégalement des ressortissants africains, tandis que plusieurs gouvernements du continent ont signalé des cas de citoyens attirés par de fausses offres d’emploi.

Un bilan ghanéen revu à la hausse

En février, après une visite à Kiev, Samuel Okudzeto Ablakwa avait fait état de 272 Ghanéens présumés recrutés depuis 2022, de 55 morts et de deux prisonniers de guerre. Les chiffres annoncés à Moscou portent le nombre de décès déclarés à 62 et ajoutent 15 personnes portées disparues.

Reuters avait alors rapporté que des hommes originaires de plusieurs pays africains avaient été attirés en Russie par des promesses d’emploi avant de se retrouver sur le front ukrainien. Le ministre ghanéen avait annoncé des actions de sensibilisation et le démantèlement de réseaux de recrutement opérant notamment en ligne.

La visite de trois jours en Russie devait aussi définir de nouveaux axes de coopération politique et économique entre Accra et Moscou. Les deux ministres ont abordé les relations bilatérales ainsi que les enjeux de sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

La médiation entre la Cédéao et l’AES

Sergueï Lavrov a salué les efforts du président ghanéen John Dramani Mahama pour rapprocher la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Alliance des États du Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le ministre russe a également annoncé que Moscou prévoyait de signer un mémorandum de coopération avec la Cédéao, comprenant un volet sécuritaire. Aucun calendrier ni contenu détaillé de cet accord n’a été rendu public à l’issue de la rencontre.