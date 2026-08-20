Le décès brutal de Mathilde Favier, figure emblématique de la mode française, a bouleversé le milieu du cinéma et de la haute couture ce lundi 17 août. Victime d’un accident de la route mortel aux côtés de son compagnon Nicolas Altmayer, sa disparition soulève une vive émotion dans ces univers. Quelques jours après le drame, le profil du conducteur responsable de l’accident a été rendu public, apportant des éléments factuels sur cet événement tragique.

Mathilde Favier, directrice des relations publiques chez Dior Couture, était une personnalité incontournable dans le secteur de la mode. Elle laisse derrière elle deux enfants issus de son précédent mariage avec l’homme d’affaires Robert Agostinelli : Héloïse et Carlo. Très rapidement, ses enfants ont pris la parole publiquement pour rendre hommage à leur mère. Carlo a notamment exprimé sa douleur au travers d’un message fort en émotion : « Merci d’avoir incarné ce qu’une mère devrait être, et tellement plus encore. Tu étais notre super-héroïne, et tu le seras toujours. »

Dans ce moment de deuil, Héloïse Agostinelli, sa fille et mannequin, a également partagé sur les réseaux sociaux une série de photographies en souvenir de sa mère. Elle y a exprimé la profondeur de son chagrin et la difficulté à envisager l’avenir sans elle. « Ma maman. Mon monde. Mon éternité. Ma pire peur s’est produite. Tu n’es plus là. Je n’ai pas les mots pour exprimer la souffrance que je subis. Nous avons tellement traversé de choses ensemble. Comment vivre sans toi ? Comment réapprendre à sourire sans toi ? », a-t-elle écrit, laissant transparaître tout le vide laissé par cette perte.

Un manque déjà incommensurable

Mathilde Favier ne se limitait pas à son rôle de mère, elle était également une passionnée de mode et une professionnelle reconnue. Depuis plusieurs années, elle exerçait des fonctions de direction dans un des plus grands noms du luxe mondial, Dior Couture. À travers son engagement, elle a su transmettre à sa fille Héloïse un véritable amour pour cet univers, qui a poussé cette dernière à se lancer dans une carrière de mannequinat.

Dans ses déclarations, Héloïse transmet avec une grande sensibilité le vide laissé par la disparition de sa mère : « Tu étais la meilleure des mamans. Tu nous aimais, Carlo et moi, plus que tout au monde, et j’espère au plus profond de moi-même que, de là où tu es, tu es consciente du vide que tu laisses en nous quittant. » Ce témoignage dévoile l’importance des liens familiaux et affectifs que la défunte avait su tisser avec ses enfants.

La promesse à sa mère

Dans un message d’une grande intensité émotionnelle, Héloïse a également évoqué les étapes de sa vie qu’elle va devoir affronter sans la présence de sa mère : « Tu ne me verras jamais me marier, tu ne rencontreras jamais mes enfants. » Elle a fait une promesse marquante en annonçant qu’elle donnerait à son futur enfant le prénom de Mathilde : « Mais sache que ma fille s’appellera Mathilde. Elle aura tes yeux, ton sourire, ta joie de vivre. Elle sera la plus chanceuse de toutes les petites filles, car elle aura une grande étoile au-dessus d’elle qui veillera sur elle ainsi que sur nous tous. Et je sais que c’est toi qui me l’enverras. »

Enfin, Héloïse a adressé un dernier hommage à sa mère et à son compagnon Philip Nicolas Altmayer : « Repose en paix, mon ange éternel, auprès de Nicolas, l’homme que tu as aimé jusqu’à la fin et qui, je le sais, était fou de toi. Je t’aime, je t’aime, je t’aime… Je ne le répéterai jamais assez. » Ce message poignant souligne l’affection et l’amour qui unissaient le couple jusqu’à la fin.