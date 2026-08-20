Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Victor-Emmanuel de Savoie et Alain Delon fidèles à Crans-Montana

Crans-Montana est de nouveau au centre de l’attention quatre mois après l’incendie qui a ravagé la discothèque Le Constellation dans la nuit du Nouvel An, bilan officiel : 41 décès et plus d’une centaine de blessés. Dans un dossier publié par Le Parisien, un homme de 20 ans qui s’était présenté comme pompier volontaire puis comme rescapé a reconnu avoir menti et admis n’avoir aucune présence dans l’établissement la nuit du drame.

Le récit de cet individu, dévoilé par la presse, alimente une séquence médiatique qui rappelle la gravité de l’accident et l’émotion persistante autour de la station valaisanne. Les autorités locales et les médias suisses et français ont couvert les déclarations et les rétractations, tandis que la tragédie continue d’impacter la vie de la commune et des familles touchées.

Au-delà de l’actualité tragique, Crans-Montana conserve une histoire ancienne comme lieu de villégiature pour une clientèle internationale et fortunée. Depuis le milieu du XXe siècle, la station du Haut-Plateau valaisan a séduit artistes, producteurs, membres de familles royales et personnalités du cinéma qui y ont trouvé un cadre propice au repos et à la confidentialité.

Aznavour et Bécaud, voisins et répétitions au chalet

Dans les années 1960, Gilbert Bécaud fréquente assidûment Crans-Montana. Les archives de la RTS montrent le chanteur, surnommé « Monsieur 100 000 volts », séjournant plusieurs semaines à la station en janvier 1963, où il allie ski et moments de création.

Bécaud ne se contente pas d’y passer des vacances : il pousse son ami Charles Aznavour à s’installer dans la région. Sur la commune d’Icogne, Aznavour fait construire un chalet voisin de celui de Bécaud et établit son domicile légal à Crans-Montana de 1972 à 1977. Les deux familles se retrouvent régulièrement et la musique rythme les séjours ; un piano dans le salon permet aux artistes de répéter ensemble, selon des proches comme Bouby Rombaldi.

Durant les années 1960 et 1970, la station attire aussi d’autres figures du spectacle : Lino Ventura, Bourvil, Michèle Morgan, Sophia Loren ou encore Gina Lollobrigida figurent parmi les visiteurs réguliers, contribuant à la réputation d’un lieu à la fois luxueux et discret.

La présence du gotha européen est documentée dès la seconde moitié du XXe siècle. Victor-Emmanuel de Savoie, héritier de la maison de Savoie né en 1937, fréquente la station où il mène une vie mondaine, alternant la Côte d’Azur l’été et la Suisse l’hiver. La reine Marie-José d’Italie est elle aussi mentionnée parmi les personnalités liées à la région.

Plus récemment, Alain Delon a inscrit Crans-Montana dans ses habitudes hivernales à partir de 2006, y passant régulièrement une dizaine de jours autour de Noël. Vivant en Suisse depuis 1978 et installé à Genève, l’acteur partageait avec sa famille des séjours et des souvenirs évoqués publiquement par sa fille Anouchka Delon, qui a rappelé sur Instagram l’attachement familial à la station et ses premières descentes à ski aux côtés de son père.

La présence de personnalités internationales sur le Haut-Plateau ne se limite pas aux artistes français : Roger Moore figurait également parmi les résidents et y est décédé en 2017.