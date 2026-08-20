Nigeria : un influenceur arrêté dans l’enquête sur 184,5 kg de cocaïne

La NDLEA soupçonne Afolabi Kazeem Michael, connu en ligne sous le nom de « KC Luxury », de coordonner au Nigeria un réseau international de trafic. Les accusations n’avaient pas encore été examinées par un tribunal lors de l’annonce.

La police antidrogue nigériane a arrêté le 13 août 2026 à l’aéroport international de Lagos l’influenceur Afolabi Kazeem Michael, dit « KC Luxury », dans l’enquête ouverte après la saisie, dix jours plus tôt, de 184,5 kilogrammes de cocaïne dans une entreprise de messagerie de la ville.

La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) le présente comme le coordinateur présumé au Nigeria d’un réseau acheminant de la cocaïne d’Amérique du Sud vers le Royaume-Uni, d’autres pays européens et l’Asie. Au moment de l’annonce du 18 août, le suspect n’avait pas commenté ces accusations et aucune inculpation devant un tribunal n’était rapportée.

La drogue avait été découverte le 3 août dans des cartons déposés dans un centre de traitement de colis à Lagos, selon la NDLEA. L’agence décrit l’opération comme la plus importante saisie de cocaïne jamais réalisée au Nigeria dans une société de messagerie.

La NDLEA estime que le réseau espérait tirer jusqu’à 39 milliards de nairas de la cargaison, soit près de 28 millions de dollars. Ce montant correspond à une estimation attribuée à l’agence, et non à une valeur établie par une décision de justice.

Une arrestation à la porte d’embarquement

Afolabi Kazeem Michael, âgé de 49 ans et suivi par environ 700 000 personnes sur Instagram, a été interpellé à la porte d’embarquement alors qu’il devait prendre un vol en classe affaires pour Paris, a déclaré le directeur général de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa.

Les agents disent avoir trouvé sur lui 7 750 euros, 2 800 livres sterling, 100 000 nairas et des bijoux. Une perquisition dans son appartement de Banana Island, à Lagos, a ensuite conduit à la saisie de véhicules de luxe, selon le communiqué de l’agence.

Un second suspect, Lawal Mujab Kehinde, employé présumé de l’entreprise logistique, a aussi été arrêté. La NDLEA affirme qu’il emballait et faisait transiter des cargaisons pour le réseau contre des paiements en espèces. Lui non plus n’avait pas commenté les accusations et aucune inculpation n’était rapportée lors de l’annonce.

L’agence nigériane affirme que d’autres membres présumés du réseau ont été interpellés au Royaume-Uni, sans que les autorités britanniques aient alors confirmé publiquement ces arrestations. Une équipe spéciale d’enquête a été chargée d’identifier les intermédiaires, les sociétés et les circuits financiers liés à la cargaison.