Bénin

Abomey-Calavi : le maire ordonne la fermeture provisoire des carrières de sable à Akassato

Le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, a ordonné, mercredi 19 août 2026, la fermeture provisoire, pour dix jours, des carrières concernées sur l’axe Akassato–Sô-Ava. Cette mesure vise à permettre la remise en état des voies dégradées par le passage des camions transportant du sable mouillé.

Soussouni D.
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carriere de sable
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Le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, passe à l’action face aux plaintes des riverains concernant la dégradation des voies sur l’axe Akassato–Sô-Ava. Réunis à la mairie mercredi, les représentants des exploitants de carrières ont été rappelés à leurs obligations, notamment le remblai et le reprofilage des voies endommagées par le passage des camions.

À l’issue de la rencontre, le maire a ordonné la fermeture provisoire des carrières concernées pendant dix jours, le temps de procéder à la remise en état des voies. Nathanaël Koty s’est ensuite rendu sur le site d’Akassato pour constater la situation. Des insuffisances liées à la transparence et à la facturation ont également été relevées et feront l’objet d’un suivi.

La Police républicaine a été instruite de veiller au respect de la mesure de fermeture. Par ailleurs, il convient de dire que cette décision vise à préserver les voies et le cadre de vie des populations riveraines, tout en encadrant davantage l’exploitation des carrières dans la commune.

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