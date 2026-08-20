Adèle Exarchopoulos : son ex Doums face à un nouveau témoignage glaçant

Adèle Exarchopoulos, révélée par La Vie d’Adèle (Palme d’or à Cannes en 2013), confirme son ancrage sur la scène internationale en décrochant son premier rôle principal pour un studio américain, alors que sa vie personnelle reste marquée par une procédure judiciaire à l’encontre de son ex-compagnon.

Actrice française née le 22 novembre 1993 à Paris, Exarchopoulos s’est fait connaître pour son jeu naturel et intense. Après une période difficile qui l’a contrainte à reprendre un travail alimentaire pour subvenir aux besoins de son fils, elle a progressivement retrouvé une visibilité importante au cinéma français, alternant films d’auteur et productions plus grand public.

Ces dernières années, elle a enchaîné plusieurs projets remarqués, notamment Chien 51 et L’amour ouf, film au sein duquel elle a rencontré l’acteur François Civil. À la rentrée, elle figure à l’affiche de Garance, le nouveau film de Jeanne Herry attendu le 23 septembre, et de Mariage au goût d’orange de Christophe Honoré, programmé pour le 9 décembre.

Première américaine et procédure judiciaire

Selon le site Deadline, Adèle Exarchopoulos a été choisie pour le rôle principal du film de la réalisatrice canadienne Megan Park, produit pour la plateforme Apple et intitulé My Old Ass. Le casting réunira notamment Zoë Kravitz parmi les têtes d’affiche. Il s’agit, d’après les informations disponibles, du premier rôle principal de l’actrice pour un studio américain, une étape qualifiée de tournant dans sa carrière internationale.

Parallèlement à cette progression professionnelle, Adèle Exarchopoulos fait face à une affaire judiciaire concernant son ex-compagnon, connu sous le nom de scène Doums et père de son fils Ismael. Elle a déposé plainte pour des faits qualifiés de « violences habituelles sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en récidive légale ». Le procès initialement prévu a été reporté et est désormais fixé à février 2027.

Depuis le dépôt de plainte, de nouveaux témoignages ont été rendus publics. Plusieurs femmes ont déclaré avoir été victimes de comportements similaires de la part de Doums, réitérant des accusations de violences dans des relations passées. Ces témoignages ont été relayés dans la presse au cours des derniers mois et figurent parmi les éléments évoqués dans le dossier rendu public.