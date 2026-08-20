Liberia : Joseph Boakai promulgue la réforme qui décentralise les ports

Les nouveaux textes accordent une autonomie opérationnelle aux principaux ports du pays et instaurent un régulateur national du secteur.

Le président libérien Joseph Boakai a promulgué à la mi-août 2026 une réforme qui met fin à la gestion opérationnelle centralisée des ports par la National Port Authority (NPA), selon plusieurs médias libériens. Les textes accordent davantage d’autonomie aux principaux ports maritimes et intérieurs du pays.

La nouvelle organisation prévoit des autorités autonomes pour les ports de Monrovia, Buchanan, Greenville et Harper, ainsi qu’un organisme national chargé de réglementer le secteur. La NPA gérait jusqu’ici l’ensemble du réseau portuaire public depuis sa création en 1967.

La Chambre des représentants avait adopté le 14 juillet un paquet révisé après le vote du Sénat en mars. Les textes ont ensuite été transmis au chef de l’État pour promulgation.

Cette version résulte d’une longue controverse institutionnelle. Joseph Boakai avait opposé son veto à une précédente mouture, invoquant notamment des chevauchements de compétences, des risques pour les obligations maritimes internationales du Liberia et des insuffisances dans le dispositif de contrôle.

Quatre ports appelés à gagner en autonomie

Les promoteurs de la réforme estiment que des directions portuaires autonomes pourront prendre plus rapidement des décisions sur l’investissement, l’entretien et les services. Le régulateur national doit, de son côté, fixer les normes et surveiller les opérateurs.

Selon la NPA, le réseau comprend le Freeport de Monrovia, principal port du pays, ainsi que les ports de Buchanan, Greenville et Harper. L’autorité indique que ces installations traitent ensemble plus de 12,32 millions de tonnes de marchandises.

Des parlementaires, des syndicats et le ministère de la Justice avaient cependant contesté les versions antérieures du projet, redoutant une fragmentation du contrôle, des conflits avec les compétences de l’Autorité maritime et une surveillance insuffisante des activités portuaires.

Les comptes rendus de la promulgation ne précisent pas encore le calendrier d’installation des nouvelles autorités, le transfert des personnels et des contrats de la NPA, ni les modalités financières de la transition.