Gaza : Trump, aux côtés de Benyamin Netanyahu, exige le désarmement du Hamas

Lundi 29 décembre, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, Donald Trump a réaffirmé que le Hamas devait être désarmé, peu après que le mouvement islamiste palestinien a déclaré qu’il « ne renoncerait pas » à ses armes. « Il doit y avoir un désarmement du Hamas », a insisté le président américain, qui recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour une rencontre consacrée notamment à l’avenir de Gaza.

