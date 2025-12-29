Gaza : Trump, aux côtés de Benyamin Netanyahu, exige le désarmement du Hamas
Lundi 29 décembre, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, Donald Trump a réaffirmé que le Hamas devait être désarmé, peu après que le mouvement islamiste palestinien a déclaré qu’il « ne renoncerait pas » à ses armes. « Il doit y avoir un désarmement du Hamas », a insisté le président américain, qui recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour une rencontre consacrée notamment à l’avenir de Gaza.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires