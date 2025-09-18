Gaza : nouvel veto américain au Conseil de sécurité face aux appels au cessez-le-feu

Jeudi 18 septembre, les États‑Unis ont de nouveau opposé leur veto à l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’un projet de résolution réclamant un cessez‑le‑feu et un accès humanitaire à Gaza. Porté par la majorité des membres, le texte — préparé malgré des veto américains répétés — demandait la suppression des restrictions à l’aide humanitaire et exigeait « un cessez‑le‑feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza », ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Il a obtenu 14 voix pour et une voix contre.