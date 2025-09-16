Gaza lourdement bombardée après la visite de Marco Rubio à Jérusalem, selon des témoins

La ville de Gaza a subi de puissants bombardements tôt le matin du mardi 16 septembre, ont rapporté plusieurs témoins à l’AFP, au lendemain d’une visite à Jérusalem du secrétaire d’État américain Marco Rubio destinée à affirmer le soutien des États-Unis à Israël. « Il y a des bombardements massifs et incessants sur la ville de Gaza, et le danger ne cesse d’augmenter », a déclaré à l’AFP Ahmed Ghazal, un habitant, précisant que des blocs d’habitations ont été détruits et que des personnes se trouvaient sous les décombres.