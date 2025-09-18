Gaza : l’armée israélienne recommande de suspendre l’aide jordanienne après l’attaque d’Allenby

L’armée israélienne a recommandé en soirée, jeudi 18 septembre, aux autorités de suspendre l’entrée d’aide humanitaire en provenance de Jordanie vers la bande de Gaza, après une attaque survenue plus tôt dans la journée au point de passage d’Allenby, situé entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Dans un communiqué, l’armée précise que le chef d’état‑major a conseillé au niveau politique de maintenir la suspension jusqu’à la conclusion de l’enquête sur l’incident et la mise en place de procédures de contrôle renforcées pour les chauffeurs jordaniens.

Selon les autorités israéliennes, un assaillant a ouvert le feu du côté israélien du pont Allenby, tuant deux personnes. La Jordanie a condamné l’attentat et indiqué que l’auteur, de nationalité jordanienne, conduisait un camion d’aide humanitaire destiné à la bande de Gaza.