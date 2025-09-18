Gaza : hôpitaux au bord de l’effondrement, alerte le chef de l’OMS

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alerté jeudi 18 septembre sur l’offensive majeure de l’armée israélienne dans le nord de Gaza, estimant que les hôpitaux sont au bord de l’effondrement. Dans un message publié sur le réseau social X, il a dénoncé l’impossibilité pour les blessés et les personnes en situation de handicap de se mettre en sécurité, mettant leur vie en grave danger, et souligné que l’escalade de la violence entrave l’accès aux établissements et empêche l’OMS d’acheminer les fournitures vitales nécessaires.