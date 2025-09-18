PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Gaza : hôpitaux au bord de l’effondrement, alerte le chef de l’OMS

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

L’Espagne enquête sur les violations des droits humains à Gaza pour coopérer avec la CPI

Une première en 25 ans : le chef de la diplomatie syrienne se rend à Washington

Août de sécheresse record en Europe et sur les côtes méditerranéennes

Mot d’ordre de grève perturbe les antennes et le site de RFI

Trump qualifie Antifa d’«organisation terroriste»

Fusillade en Pennsylvanie : trois policiers tués, deux grièvement blessés

ABC suspend Jimmy Kimmel après ses propos sur Charlie Kirk

Blackstone promet 90 milliards de livres au Royaume‑Uni

Grève : antennes et site de RFI perturbés

La Fed réduit ses taux, un gouverneur promu par Trump réclamait une baisse plus nette

VOIR TOUS LES FLASHS

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alerté jeudi 18 septembre sur l’offensive majeure de l’armée israélienne dans le nord de Gaza, estimant que les hôpitaux sont au bord de l’effondrement. Dans un message publié sur le réseau social X, il a dénoncé l’impossibilité pour les blessés et les personnes en situation de handicap de se mettre en sécurité, mettant leur vie en grave danger, et souligné que l’escalade de la violence entrave l’accès aux établissements et empêche l’OMS d’acheminer les fournitures vitales nécessaires.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!