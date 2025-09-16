Gaza : enquête onusienne accuse Israël de «génocide»

Une commission d’enquête internationale et indépendante mandatée par l’ONU a conclu, mardi 16 septembre, qu’Israël commet un « génocide » dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, affirmant l’existence d’une « intention de détruire » les Palestiniens. « Nous sommes arrivés à la conclusion qu’un génocide se produit à Gaza et continue de se produire, et que la responsabilité incombe à l’État d’Israël », a déclaré la présidente de la commission. Israël a rejeté l’enquête, la qualifiant de « biaisée et mensongère ».