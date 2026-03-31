Gambie : des internationaux affichent leur soutien au Sénégal face au Maroc

La décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique a provoqué un vif émoi, notamment avec les prises de position publiques des internationaux gambiens Ebrima Colley et Yankuba Minteh qui ont apporté leur soutien à la sélection sénégalaise.

En conférence de presse d’avant-match, Ebrima Colley, capitaine des Scorpions, a affirmé que, selon lui, le Sénégal reste le véritable lauréat de la finale. Il a estimé que le déroulement de la rencontre ne prête pas à ambiguïté et a exprimé son regret quant aux répercussions de la décision sur l’image du football africain, sans vouloir détailler davantage son point de vue sur la décision elle‑même.

Le joueur a aussi pointé, de façon implicite, des responsabilités au niveau des instances continentales, jugeant que des décisions de cette nature risquent de freiner la progression du football africain malgré la présence de nombreux talents évoluant dans les grands championnats internationaux. Il a indiqué que la population gambienne se rangeait du côté du Sénégal.

Yankuba Minteh, son coéquipier en sélection et joueur en Angleterre, a tenu un discours proche en rappelant la proximité historique et culturelle entre la Gambie et le Sénégal, et en soulignant que, aux yeux de nombreux observateurs, le Sénégal demeure champion d’Afrique indépendamment des décisions officielles.

Procédure judiciaire en cours

La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester l’attribution du titre de la CAN 2025 au Maroc décidée par le Jury d’appel de la CAF ; la procédure est en cours en attente d’un arbitrage définitif