Sénégal : programme détaillé de la visite de Patrice Motsepe, président de la CAF

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est attendu à Dakar le mercredi 8 avril 2026 pour une visite qui s’annonce très suivie. L’arrivée du dirigeant continental mobilise les regards et s’inscrit dans un agenda serré préparé par les autorités sportives locales.

La Fédération sénégalaise de football a diffusé le programme officiel : une série de rencontres institutionnelles avec les principaux acteurs du football national est prévue tout au long de la journée. Ces entretiens doivent permettre d’aborder tant les dossiers organisationnels que les projets de développement du football sénégalais.

Parmi les temps forts, une audience avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, figure au calendrier, soulignant le niveau élevé des échanges attendus. La journée se terminera par une conférence de presse au cours de laquelle Patrice Motsepe devrait s’exprimer sur plusieurs sujets sensibles actuellement à l’ordre du jour.

Contexte sportif et juridique

Cette visite intervient dans un climat marqué par une procédure engagée par le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport. Le litige porte sur la décision contestée d’attribuer le trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, alors que, sur le terrain, le Sénégal s’était imposé.

La controverse et le recours juridique ajoutent une dimension politique et médiatique au déplacement du président de la CAF, qui sera scruté pour ses déclarations et ses positions sur ce dossier. Les échanges prévus à Dakar pourront influer sur la suite des relations entre les différentes parties impliquées dans ce contentieux.