Gabon : la gratuité des transports prend fin, la CNT démarre avec 149 véhicules

La Compagnie nationale de transport, issue de la fusion de Sogatra et Trans’Urb, doit démarrer avec 149 véhicules. La réforme met fin à la gratuité et prévoit des tarifs adaptés aux élèves, étudiants, familles et autres catégories d’usagers.

Le Gabon met fin à la gratuité dans les transports publics avec le lancement opérationnel de la Compagnie nationale de transport (CNT), issue de la fusion de Sogatra et Trans’Urb. La nouvelle société d’État doit démarrer avec un parc de 149 véhicules et déployer progressivement des liaisons interurbaines puis urbaines.

Le parc annoncé comprend 100 autobus Eicher, 25 autobus SML et six véhicules de type Coaster. Il inclut aussi 12 camions-citernes, cinq semi-remorques et un camion Canter destinés aux activités logistiques. Le gouvernement prévoit le maintien intégral des emplois ainsi que la reprise sans interruption des contrats de travail des deux anciennes compagnies.

La première phase doit relier Libreville à plusieurs capitales provinciales et pôles économiques, notamment Lambaréné, Mouila, Lébamba, Tchibanga, Makokou, Oyem et Bitam. Une seconde phase prévoit neuf lignes urbaines dans le Grand Libreville, avec 20 points de vente de titres de transport et 300 points d’arrêt.

Le retour à un système payant s’accompagnera d’une grille tarifaire progressive. Des formules « Pass Social », « Élève », « Étudiant », « Urbain » et « Famille » sont prévues, ainsi que des tickets journaliers ou à usage unique. Pour les trajets interurbains, les tarifs doivent varier selon les distances parcourues.

La CNT doit également déployer « Gabon Mobilités », un dispositif de paiement dématérialisé et de suivi en temps réel des autobus et des camions. Le nouvel opérateur aura aussi pour missions le transport de marchandises, la gestion de gares routières et de pôles d’échanges multimodaux, la location de matériels et la formation aux métiers du secteur.

Le projet de loi portant création, attributions et organisation de la CNT a été adopté par le Conseil des ministres du 18 septembre 2026 à Port-Gentil. La compagnie est placée sous la tutelle technique du ministère chargé des Transports et son organisation doit être précisée par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres.