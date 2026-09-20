À dix, le Nigeria cède à la 92e et quitte le Mondial U20 féminin

Valerin Loboa a envoyé la Colombie en demi-finales à la 90e+2, après l’expulsion de Kafayat Mafisere qui a laissé le Nigeria à dix.

Le Nigeria a été éliminé du Mondial féminin U20 2026 après une défaite 1-0 contre la Colombie, dimanche 20 septembre à Łódź. Réduites à dix, les Falconets ont cédé à la 92e minute sur un but de Valerin Loboa, alors que la rencontre semblait filer vers la prolongation.

Les Nigérianes avaient pourtant eu plusieurs occasions de prendre l’avantage. Tumininu Adeshina a notamment obligé la gardienne colombienne Luisa Agudelo à intervenir sur une frappe lointaine, tandis que Seimeyeha Janet Akekoromowei et Onyedikachi Ekezie ont également tenté de débloquer la rencontre.

Le tournant est intervenu à la 77e minute avec l’expulsion de Kafayat Mafisere, décision confirmée après intervention de la VAR. Le Nigeria a résisté à dix jusqu’au temps additionnel, avant que Loboa ne marque le seul but de la rencontre à la 90e+2.

Les Falconets avaient gagné leur place en quarts grâce à un succès 3-0 contre l’Angleterre en huitièmes. La Colombie, qui avait éliminé la Pologne 1-0 au tour précédent, poursuit sa route en demi-finales.

Cette élimination arrête le parcours du Nigeria au stade des quarts. La dernière présence des Falconets dans le dernier carré du Mondial U20 féminin remonte à 2014, édition où elles avaient atteint la finale.