Éthiopie : sept groupes armés s’unissent pour renverser le gouvernement d’Abiy Ahmed

Sept groupes armés et d’opposition éthiopiens ont officialisé dimanche une coalition visant à évincer le gouvernement d’Abiy Ahmed et à mettre en place une transition, sur fond de tensions militaires persistantes dans plusieurs régions du pays.

Sept groupes armés et d’opposition éthiopiens ont annoncé dimanche 20 septembre la formation d’une coalition commune dont l’objectif déclaré est de renverser le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et d’installer une administration de transition inclusive.

L’alliance rassemble le Mouvement national Amhara Fano, l’Armée de libération oromo, le Front populaire de libération du Tigré, le Front national de libération de l’Ogaden ainsi que des mouvements d’Afar, du Benishangul et du Gumuz. La déclaration fondatrice a été lue à l’antenne de Tigrai Television par Zemene Kassie, dirigeant du mouvement Fano.

Amanuel Assefa, vice-président du TPLF, a confirmé à l’AFP que les membres venaient de formaliser leur coopération. Il a indiqué que leur objectif commun était de faire tomber le pouvoir fédéral actuel puis de faciliter la mise en place d’un gouvernement de transition.

Cette formalisation intervient environ un mois après que Zemene Kassie avait déjà annoncé des accords avec plusieurs groupes armés, dont le TPLF, pour coordonner leur action contre Addis-Abeba. Bénin Web TV avait alors rapporté ce rapprochement inédit entre Fano et les forces tigréennes, pourtant opposées pendant la guerre du Tigré.

La coalition réunit des organisations aux intérêts parfois divergents et marquées par d’anciens affrontements ou litiges territoriaux. Le Fano combat les forces fédérales depuis 2023 dans la région Amhara, tandis que l’Armée de libération oromo est engagée dans une insurrection de longue durée en Oromia. Dans le nord, les tensions se sont à nouveau accrues autour du Tigré après la guerre de 2020 à 2022.

Les autorités fédérales n’avaient pas encore publié de réponse officielle dimanche soir. Le chercheur Kjetil Tronvoll, cité par l’AFP, estime que la coalition devra encore démontrer sa capacité à coordonner réellement ses forces, mais qu’un commandement commun pourrait obliger l’armée fédérale à faire face simultanément à plusieurs fronts.