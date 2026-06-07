Frontière Bénin-Niger: Le parti « Les Démocrates » salue l’installation du comité d’experts pour la réouverture

​Le principal parti de l’opposition béninoise, Les Démocrates sort du silence pour saluer la mise sur pieds d’un comité mixte en vue de l’ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger.

​Dans ce document officiel, le parti accueille très favorablement cette démarche bilatérale qui remet le dialogue au centre des discussions. Pour « Les Démocrates », la concertation directe est la seule voie efficace pour régler les différends et surmonter les crises qui impactent directement la vie quotidienne des populations.

Par le biais du Communiqué N°168-26/LD/PDT/SP daté du 6 juin 2026, la formation politique « Les Démocrates » présidée par Nourénou Atchadé a officiellement réagi à l’installation à Niamey du comité mixte d’experts béninois et nigériens, chargé d’examiner en profondeur les conditions de réouverture de la frontière commune entre les deux États.

​Des félicitations au président Romuald Wadagni

​Le parti d’opposition ne cache pas sa satisfaction vis-à-vis du nouveau cap fixé par le nouveau locataire de la Marina. Le communiqué félicite expressément le gouvernement du président Romuald Wadagni pour sa volonté politique manifeste de privilégier la concertation diplomatique lors de sa récente tournée sous-régionale.

La formation politique encourage vivement la poursuite des actions engagées afin que les travaux de ce comité débouchent rapidement sur une réouverture effective et durable des frontières terrestres.

Le parti exprime l’espoir que ce rapprochement permettra de redynamiser les échanges économiques, commerciaux et humains indispensables entre les peuples frères du Bénin et du Niger.

​Un levier stratégique face aux défis sécuritaires communs

​Au-delà des aspects strictement économiques, « Les Démocrates » rappellent que ce réalignement diplomatique revêt un caractère sécuritaire crucial pour l’Afrique de l’Ouest. Face aux menaces djihadistes et terroristes persistantes qui fragilisent l’ensemble de la sous-région, le parti demeure convaincu que le renforcement de la coopération interétatique constitue un levier essentiel.

​Selon le communiqué, l’établissement de mécanismes communs et concertés reste la seule réponse efficace pour bâtir une architecture de sécurité capable de faire face aux groupes armés transfrontaliers. En conclusion, le parti réaffirme que le dialogue, la fraternité historique et la solidarité communautaire demeurent des valeurs fondamentales pour préserver durablement la paix et consolider les liens séculaires unissant les deux nations.