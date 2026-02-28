Frédéric Lopez : un escroc s’est fait passer pour l’animateur et a soutiré 65 000 €

Ce week‑end, les téléspectateurs de France 2 retrouveront Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne, mais l’animateur a récemment été au centre d’une affaire d’usurpation d’identité en ligne : un escroc s’est fait passer pour lui et a réussi à soutirer 65 000 euros à une admiratrice âgée. L’information, rapportée par un numéro de Grands Reportages diffusé sur TF1, illustre les dangers des arnaques sentimentales sur les réseaux sociaux.

L’émission de Lopez, fondée sur la rencontre et la confidence, expose paradoxalement ses protagonistes à un risque d’usurpation d’image. Dans ce cas précis, la victime, identifiée sous le prénom Marie‑Paule, a été contactée par ce que les enquêteurs et la presse qualifient communément de « brouteur » : un escroc qui tisse une relation affective en ligne pour extorquer de l’argent.

La manipulation a reposé sur la création d’une intimité factice et sur la mise en scène de la vulnérabilité : le faux Frédéric Lopez a affirmé être malade, évoquant un cancer des poumons, pour justifier des demandes d’argent. Flattée et convaincue par ces échanges, la septuagénaire a versé 65 000 euros à l’individu qui se faisait passer pour l’animateur.

Réseaux sociaux : gare aux arnaques aux sentiments

Le dossier de Marie‑Paule a été présenté dans un reportage de Grands Reportages diffusé sur TF1, qui a recueilli le témoignage de son fils Cyril et documenté la chronologie des faits. Cyril a tenté de convaincre sa mère de la réalité de l’escroquerie, en vain, jusqu’à l’intervention du véritable Frédéric Lopez.

Face à l’ampleur du préjudice, le vrai animateur a adressé à la victime un message vidéo dans lequel il affirme explicitement : « Je ne suis pas malade, je vais très bien, je ne vous ai pas demandé d’argent. Je ne vous demanderai et je ne demanderai à personne de l’argent ». Ce message a permis à Marie‑Paule de comprendre qu’elle avait été trompée, mais l’argent versé n’a pas été récupéré.

Le reportage rappelle un précédent médiatisé : une Française connue sous le prénom d’Anne avait été victime, plusieurs années auparavant, d’un faux « Brad Pitt », situation au terme de laquelle elle avait versé plus de 800 000 euros à son interlocuteur supposé. Ces affaires mettent en lumière des méthodes récurrentes : usurpation d’identité, exploitation d’une relation affective, recours à un récit de maladie pour susciter compassion et urgence.

Dans le cas de Marie‑Paule, la victime n’a pas déposé plainte et a été placée sous tutelle. Le reportage précise qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et d’un accompagnement pour réduire son isolement et limiter son exposition aux réseaux sociaux.