Frappes israéliennes au Qatar : l’ONU convoque d’urgence le Conseil des droits de l’Homme mardi

L’ONU a annoncé lundi 15 septembre 2025 que le Conseil des droits de l’homme se réunira en urgence mardi pour débattre des frappes israéliennes au Qatar qui, la semaine dernière à Doha, ont visé des responsables du Hamas palestinien. Le Conseil précise que ce débat urgent fait suite à deux demandes officielles déposées mercredi dernier : l’une par le Pakistan, au nom des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), l’autre par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC).