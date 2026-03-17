Frank Michael critique Frédéric François, rivalité entre les deux ténors

Rivalité ouverte entre Frédéric François et Frank Michael : deux piliers de la chanson romantique italo-belge se sont publiquement affrontés, notamment lors d’une interview donnée par Frank Michael au Dauphiné Libéré en 2014 où il a déclaré ne pas supporter Frédéric François. Les deux artistes, dont les carrières s’étendent sur plusieurs décennies, revendiquent des dizaines de millions d’albums vendus et occupent une place importante auprès d’un public fidèle.

Frédéric François, né Francesco Barracato dans une famille sicilienne émigrée en Belgique, a démarré la musique à l’adolescence, encouragé par son entourage familial. Il signe ses premiers succès dans les années 1970 : son titre « I Love you, je t’aime » s’écoule à environ 30 000 exemplaires, puis « Je voudrais dormir près de toi » atteint près de 500 000 ventes. Après une période difficile au début des années 1980 liée à des problèmes de santé, il retrouve le succès avec « Je t’aime à l’italienne » en 1985, marquant un retour notable dans sa carrière. Au fil des années, ses ventes sont estimées à près de 35 millions d’albums.

De son côté, Frank Michael (Franco Gabelli) a lancé sa carrière en 1974, notamment grâce au single « Je ne peux pas vivre sans toi ». Se présentant lui aussi dans la veine des crooners romantiques d’origine italienne installés en Belgique, il s’est imposé auprès d’un large public féminin et a vendu plus de 10 millions d’albums au cours de sa carrière.

Les déclarations publiques et la réponse de l’entourage

La tension entre les deux artistes s’est cristallisée dans des déclarations publiques. Interrogé en 2014 par le Dauphiné Libéré, Frank Michael a affirmé : « Non, non, non ! Il ne faut pas me parler de Frédéric François. » Il a poursuivi en déclarant : « C’est quelqu’un que je ne supporte pas. Je suis ami avec tout le monde […] mais avec cette personne-là, ça ne passe pas. Il n’y a pas d’atomes crochus entre nous. Je lui fais de l’ombre, il est jaloux parce que je vends beaucoup plus que lui ! »

Ces propos ont donné lieu à une réaction dans la presse people de la part de l’entourage de Frédéric François. Selon un entretien relayé par France Dimanche, Monique, l’épouse du chanteur, a dit : « Je ne sais pas quelle mouche l’a piqué ! » et ajouté : « Compte tenu qu’en plus, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Non, vraiment, je ne comprends pas. Et comme dirait mon mari : « Il y a de la place pour tout le monde ! » »

La rivalité, relayée par plusieurs médias, oppose donc deux carrières parallèles, issues de familles italiennes installées en Belgique et consacrées à un répertoire de chansons d’amour. Les chiffres de ventes cités dans les différentes biographies soulignent l’importance de leur audience respective : près de 35 millions d’albums pour Frédéric François et plus de 10 millions pour Frank Michael, selon les éléments disponibles publiquement.

Les déclarations citées proviennent d’entretiens publiés et relatés par la presse ; elles témoignent d’un désaccord personnel entre les deux artistes tel qu’il a été exprimé dans les médias au cours des dernières décennies.