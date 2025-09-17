PAR PAYS
Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, prend la tête de Gucci

Par BENIN WEB TV
Nucléaire : l’Iran prêt à une solution juste avec les Européens

Ghazi Hamad du Hamas sur Al Jazeera après la frappe israélienne au Qatar

Brésil : Jair Bolsonaro touché par un cancer de la peau (médecin)

Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Le groupe français de luxe Kering a annoncé mercredi la nomination de Francesca Bellettini, jusqu’ici directrice générale adjointe, au poste de PDG de sa marque phare Gucci, décision intervenue dans la foulée de la prise de fonction du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo. Dans un communiqué, Luca de Meo a déclaré : « À ce moment charnière pour le groupe, j’entends mettre en place une organisation simplifiée et plus claire », estimant que « Gucci, fleuron du groupe, mérite toute notre attention » et soulignant que Francesca Bellettini apportera « le leadership et la rigueur nécessaires pour remettre la marque à la place qui est la sienne ». Francesca Bellettini s’est dite « ravie de relever ce nouveau défi avec toutes les équipes de Gucci et aux côtés de Demna, dont [elle a] toujours admiré la créativité ».

