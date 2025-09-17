Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, prend la tête de Gucci

Le groupe français de luxe Kering a annoncé mercredi la nomination de Francesca Bellettini, jusqu’ici directrice générale adjointe, au poste de PDG de sa marque phare Gucci, décision intervenue dans la foulée de la prise de fonction du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo. Dans un communiqué, Luca de Meo a déclaré : « À ce moment charnière pour le groupe, j’entends mettre en place une organisation simplifiée et plus claire », estimant que « Gucci, fleuron du groupe, mérite toute notre attention » et soulignant que Francesca Bellettini apportera « le leadership et la rigueur nécessaires pour remettre la marque à la place qui est la sienne ». Francesca Bellettini s’est dite « ravie de relever ce nouveau défi avec toutes les équipes de Gucci et aux côtés de Demna, dont [elle a] toujours admiré la créativité ».