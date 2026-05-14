France : pour son dernier Mondial, Deschamps mise sur Mbappé malgré sa blessure

Kylian Mbappé figure dans la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, malgré une blessure à la cuisse gauche contractée avec le Real Madrid. Le capitaine des Bleus, qui disputera son troisième Mondial, incarne l’un des grands paris du sélectionneur français pour son dernier tournoi à la tête de l’équipe de France.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Kylian Mbappé a réagi jeudi 14 mai sur le réseau X quelques minutes après l’annonce de sa convocation par le sélectionneur Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 : « Coupe du Monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. » Sa présence dans la liste des vingt-six Bleus constitue un pari médical assumé par Deschamps : le Real Madrid avait confirmé le 27 avril une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche de l’attaquant, sans préciser de durée d’indisponibilité.

Mbappé, 27 ans, capitaine des Bleus depuis mars 2023, a inscrit 40 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison avant sa blessure. Il n’avait pas participé au Clásico contre le FC Barcelone le 11 mai, sa présence lors des derniers matchs de la saison madrilène restant incertaine. La presse espagnole estimait néanmoins que l’éloignement des terrains lui permettrait d’arriver en forme pour le tournoi, dont le coup d’envoi est fixé au 11 juin.

Deschamps, 57 ans, avait annoncé le 8 janvier 2025 sur TF1 qu’il quitterait son poste à l’issue de ce Mondial, mettant ainsi un terme à un mandat de quatorze ans entamé en juillet 2012. « J’ai fait mon temps, avec la même envie, la même passion. 2026, c’est très bien », avait-il déclaré. Son bilan comprend un titre mondial en Russie en 2018, une Ligue des nations en 2021, une finale au Qatar en 2022 perdue aux tirs au but face à l’Argentine, ainsi qu’une finale de l’Euro 2016 et un demi-finale de l’Euro 2024 sur le sol allemand. Il fait partie des trois personnalités à avoir remporté la Coupe du monde à la fois comme joueur (1998) et comme entraîneur.

Absences et surprises dans la liste

Parmi les absences commentées, Deschamps a justifié l’éviction d’Eduardo Camavinga par « une saison difficile, où il a moins joué, avec des blessures », tout en reconnaissant « sa déception ce soir ». Randal Kolo Muani, décisif lors du Mondial 2022 et de l’Euro 2024, est lui aussi écarté au terme d’une saison jugée décevante à Tottenham Hotspur, au profit de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), plus régulier cette saison en Premier League.

Côté selections surprises, Robin Risser, gardien du Racing Club de Lens et élu meilleur portier de Ligue 1 cette saison, intègre le groupe pour la première fois aux côtés de Mike Maignan (AC Milan) et Brice Samba (Stade Rennais). Le défenseur central Maxence Lacroix (Crystal Palace) est également retenu pour sa première grande compétition internationale majeure.

Onze joueurs de la liste du Qatar 2022 figurent parmi les vingt-six convoqués. Des joueurs de retour dont N’Golo Kanté (Fenerbahçe) et Adrien Rabiot (AC Milan), absents lors de l’édition précédente, font leur retour.

Un groupe I ouvert

La France, première au classement FIFA depuis 2025, est placée dans le groupe I avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège. Elle disputera son premier match face au Sénégal le mardi 16 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, en banlieue de New York, à 15 heures, heure locale. En 2002 dans ce même pays, la France avait été éliminée dès la phase de groupes après une défaite inaugurale 1-0 contre le Sénégal.

Les Bleus se réuniront à Clairefontaine à partir du 29 mai, avant deux matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire le 4 juin à Nantes et l’Irlande du Nord le 8 juin à Lille.