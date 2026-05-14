Bénin : plusieurs rencontres internationales et nationales autorisées par le gouvernement

Le gouvernement a donné son accord pour l’organisation d’événements à Cotonou et la participation du Bénin à plusieurs grandes rencontres internationales prévues en mai et juin 2026.

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Le gouvernement béninois a tenu, ce mercredi 13 mai 2026, une session ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l’État, Patrice Talon. Au titre des rencontres et manifestations internationales, plusieurs autorisations ont été accordées. Sur le plan national, il a été validé l’organisation à Cotonou, du 15 au 16 mai 2026, des sixièmes journées nationales des cliniques privées du Bénin. Cette rencontre réunira les acteurs du secteur privé de la santé autour des enjeux liés à la qualité des soins et à la régulation du système sanitaire.

À l’international, le Bénin prendra part à plusieurs rendez-vous majeurs. Il s’agit notamment de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé, prévue du 18 au 23 mai 2026 à Genève en Suisse, ainsi que de la 93ᵉ session générale de l’Assemblée mondiale des délégués nationaux de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA), qui se tiendra à Paris du 18 au 22 mai 2026. Le pays participera également à la 114ᵉ session de la Conférence internationale du Travail (CIT) et à d’autres rencontres connexes prévues à Genève du 1er au 12 juin 2026.

Par ailleurs, à travers ces différentes participations, le Bénin entend renforcer sa coopération internationale et sa présence dans les instances multilatérales, notamment dans les domaines de la santé et du travail.