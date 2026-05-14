Image Celtiis
Image Celtiis
Europe

Liga: avec Mbappé, le groupe du Real Madrid face à Oviedo

Déjà hors course en Liga, le Real Madrid reçoit le Real Oviedo dans un match sans enjeu sportif ce jeudi soir, marqué surtout par le retour attendu de Kylian Mbappé, annoncé dans le groupe madrilène après plusieurs critiques.

Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
11 vues
« On a raconté beaucoup de mensonges au sujet de ma blessure. »
Kyllian Mbappé ph: AFP
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Pigier Cisco

Le Real Madrid retrouve la compétition ce jeudi soir avec la réception du Real Oviedo, dans une rencontre sans véritable enjeu sportif en Liga. Déjà distancés dans la course au titre, les Madrilènes abordent cette fin de saison sans pression comptable, face à une formation asturienne déjà condamnée à la relégation en deuxième division. Malgré ce contexte, l’attention sera surtout portée sur le retour attendu de Kylian Mbappé.

Écarté lors du dernier Clasico, l’international français traverse une période de fortes critiques en Espagne, certains observateurs lui reprochant un engagement jugé insuffisant sur ses dernières apparitions. Ce match face à Oviedo doit donc servir de réponse sur le terrain pour l’attaquant du Real. Le groupe convoqué par le staff madrilène a été dévoilé ce jeudi après-midi. Mbappé figure bien parmi les joueurs retenus, aux côtés notamment de Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, également attendus pour cette rencontre.

Le groupe du Real Madrid:




À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
14:50 Football : Liga: avec Mbappé, le groupe du Real Madrid face à Oviedo
14:42 Politique : Investiture à Cotonou : « On aura un président qui n’en sera pas un » selon Bertin Koovi
14:50 Liga: avec Mbappé, le groupe du Real Madrid face à Oviedo