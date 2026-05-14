Liga: avec Mbappé, le groupe du Real Madrid face à Oviedo

Déjà hors course en Liga, le Real Madrid reçoit le Real Oviedo dans un match sans enjeu sportif ce jeudi soir, marqué surtout par le retour attendu de Kylian Mbappé, annoncé dans le groupe madrilène après plusieurs critiques.

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Le Real Madrid retrouve la compétition ce jeudi soir avec la réception du Real Oviedo, dans une rencontre sans véritable enjeu sportif en Liga. Déjà distancés dans la course au titre, les Madrilènes abordent cette fin de saison sans pression comptable, face à une formation asturienne déjà condamnée à la relégation en deuxième division. Malgré ce contexte, l’attention sera surtout portée sur le retour attendu de Kylian Mbappé.

Écarté lors du dernier Clasico, l’international français traverse une période de fortes critiques en Espagne, certains observateurs lui reprochant un engagement jugé insuffisant sur ses dernières apparitions. Ce match face à Oviedo doit donc servir de réponse sur le terrain pour l’attaquant du Real. Le groupe convoqué par le staff madrilène a été dévoilé ce jeudi après-midi. Mbappé figure bien parmi les joueurs retenus, aux côtés notamment de Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, également attendus pour cette rencontre.

Le groupe du Real Madrid:







