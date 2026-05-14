Bénin : l’INStaD lance la 2ème vague de collecte de l’enquête sur les conditions de vie des ménages

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a annoncé le démarrage, de mai à juillet 2026, de la deuxième vague de la troisième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM3) sur toute l’étendue du territoire national.

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Le ministère de l’Économie et des Finances à travers l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a informé la population du démarrage de la deuxième vague de la collecte des données de la troisième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM3). Cette opération statistique se déroulera sur l’ensemble du territoire national de mai à juillet 2026.

Elle est menée simultanément dans les huit pays membres de l’UEMOA afin de produire des données comparables et fiables sur les conditions de vie des populations. Selon l’INStaD, cette enquête a pour objectif de « produire des indicateurs fiables et comparables » permettant d’évaluer les progrès réalisés par le Bénin, notamment dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Durant la période de collecte, les agents enquêteurs iront dans les ménages pour recueillir des informations sur la consommation alimentaire et non alimentaire, ainsi que sur les caractéristiques socio-économiques et démographiques des populations. L’institut précise que les enquêteurs seront facilement identifiables grâce à leurs badges officiels et seront équipés de tablettes numériques pour la collecte des données.

L’INStaD invite les populations, ainsi que les autorités locales, à leur réserver un bon accueil et à faciliter leur travail sur le terrain. Il rassure également que « toutes les informations recueillies seront traitées de manière strictement confidentielle », conformément aux textes en vigueur au Bénin et aux normes internationales de protection des données statistiques. Pour toute information complémentaire, le public peut contacter le 01 42 22 22 22 ou consulter le site officiel de l’INStaD : https://instad.bj.