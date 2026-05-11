France: nouveau rappel visant l’ananas béninois, l’APIEx ouvre une enquête

Un nouveau rappel sanitaire visant l’ananas « Pain de Sucre » du Bénin a été notifié en France le 4 mai 2026 par la plateforme officielle RappelConso. Le lot n°2903, commercialisé sous la marque Baronne, a été retiré des rayons pour dépassement des limites autorisées d’éthéphon, un régulateur de croissance utilisé pour uniformiser la couleur des fruits.

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Face à cette alerte, l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a annoncé l’ouverture d’une enquête technique. Dans un communiqué signé par son directeur général, Éric Akoute, l’institution précise que l’objectif est d’identifier le maillon défaillant dans la chaîne de conditionnement, renforcer les contrôles et consolider les bonnes pratiques agricoles.

Bien que l’APIEx insiste sur le caractère isolé de ce lot, ce nouvel incident ravive les inquiétudes autour de la filière. En juin 2024, des rappels similaires avaient déjà entraîné des sanctions administratives. Depuis 2017, le Bénin s’est doté de technologies avancées de détection des résidus chimiques, mais la discipline des producteurs face aux normes européennes demeure un défi majeur.

Avec une production estimée à près de 480 000 tonnes et plus de 6 000 familles vivant de cette culture, l’ananas « Pain de Sucre » est un pilier de l’économie béninoise. Le marché européen, très exigeant sur les normes sanitaires, reste le débouché premium pour cette variété reconnue pour sa saveur exceptionnelle. Tout dépassement des seuils fixés par l’Union européenne expose le pays à un durcissement des contrôles douaniers, pénalisant l’ensemble des exportateurs.

Les conclusions de l’enquête de l’APIEx seront déterminantes pour rassurer les partenaires européens et éviter un durcissement des conditions d’accès au marché. Les spécialistes appellent à une transition vers des méthodes de coloration naturelle et à une meilleure sensibilisation des producteurs aux exigences phytosanitaires.