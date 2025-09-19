PAR PAYS
France : le présumé superviseur de l’attentat parisien de 1982 arrêté par les Palestiniens

Par BENIN WEB TV
Rubio rencontrera Sergueï Lavrov en marge de l’ONU la semaine prochaine

Drone abattu : le Mali saisit officiellement la Cour internationale de justice contre l’Algérie

Soudan : l’ONU s’inquiète, le conflit s’ethnicise

Accord franco‑britannique: selon Londres, un «migrant» à bord d’un second avion vers la France

Afghanistan: un couple britannique remis en liberté, selon un responsable de l’AFP

Soudan: frappe paramilitaire près d’el-Fasher, plusieurs dizaines de morts selon des volontaires locaux

L’armée israélienne annonce une «force sans précédent» à Gaza et appelle à évacuer

Nucléaire : l’Iran dit avoir proposé une solution «équitable» pour éviter le retour des sanctions

Crise entre Paris et Bamako : suspension de la coopération antiterroriste et expulsion de deux diplomates

Gaza : nouvel veto américain au Conseil de sécurité face aux appels au cessez-le-feu

Un Palestinien surnommé Hicham Harb, né en 1955 et soupçonné d’avoir supervisé le commando de l’attentat de la rue des Rosiers qui a fait six morts en 1982 à Paris, a été arrêté par les autorités palestiniennes, a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat) vendredi 19 septembre. Confirmant une information du quotidien Le Parisien, le Pnat a déclaré à l’AFP avoir été informé de cette arrestation par Interpol, se félicitant de cette « avancée procédurale majeure » et remerciant les autorités palestiniennes ; le dossier avait été renvoyé devant une cour d’assises spéciale en juillet 2025.

