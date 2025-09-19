France : le présumé superviseur de l’attentat parisien de 1982 arrêté par les Palestiniens

Un Palestinien surnommé Hicham Harb, né en 1955 et soupçonné d’avoir supervisé le commando de l’attentat de la rue des Rosiers qui a fait six morts en 1982 à Paris, a été arrêté par les autorités palestiniennes, a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat) vendredi 19 septembre. Confirmant une information du quotidien Le Parisien, le Pnat a déclaré à l’AFP avoir été informé de cette arrestation par Interpol, se félicitant de cette « avancée procédurale majeure » et remerciant les autorités palestiniennes ; le dossier avait été renvoyé devant une cour d’assises spéciale en juillet 2025.