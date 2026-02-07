France : le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare un ajustement du gouvernement d’ici le 22 février

Lors d’un entretien accordé à la presse régionale et publié en ligne le samedi 7 février, Sébastien Lecornu a annoncé son intention d’opérer un remaniement ministériel avant l’entrée en vigueur de la période de réserve liée aux élections municipales, prévue pour le 22 février. Il a souligné que la manœuvre interviendrait donc dans les jours précédant cette date afin de ne pas empiéter sur la période électorale.

Le chef du gouvernement a présenté cet ajustement comme modéré, insistant sur le besoin de continuité : selon lui, tant les citoyens que les services de l’État attendent de la stabilité plutôt que des ambitions de transformation radicale. Cette approche doit permettre, d’après lui, de limiter les perturbations administratives tout en tenant compte des impératifs politiques.

Parmi les mouvements anticipés figure le départ annoncé de Rachida Dati, ministre de la Culture, qui est candidate aux municipales à Paris et a indiqué vouloir quitter l’exécutif. Deux autres membres du gouvernement mènent aussi des listes locales : Marina Ferrari, en charge des Sports, conduit une liste à Aix-les-Bains, et Michel Fournier, ministre délégué à la Ruralité, est tête de liste aux Voivres, dans les Vosges.

Règles de cumul et cas particuliers

Interrogé sur la situation de Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu a rappelé que le principe reste inchangé : les ministres doivent prioriser la gestion de leurs portefeuilles et les affaires publiques plutôt que des engagements de nature strictement partisane. Il a précisé que, de son point de vue, Gérald Darmanin respecte cette séparation entre responsabilités gouvernementales et activités politiques locales.

Ce remaniement annoncé intervient dans un contexte où la composition de l’équipe ministérielle est scrutée à la fois pour son efficacité opérationnelle et pour sa cohérence politique à l’approche des scrutins municipaux. En privilégiant des modifications limitées et un calendrier qui évite la période de réserve, l’exécutif cherche à concilier exigences administratives et contraintes électorales.