France : JO-2026 : Clément Noël et Chloé Trespeuch porte-drapeaux des Bleus

Les skieur Clément Noël et snowboardeuse Chloé Trespeuch porteront conjointement le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, programmée le 6 février, à la tête d’une délégation française record de 161 athlètes.

La désignation des porte-drapeaux a été rendue publique vendredi par les comités olympique et paralympique français. Le choix de Noël et de Trespeuch résulte d’un vote organisé auprès des sportifs sélectionnés pour ces Jeux d’hiver.

Pour la délégation paralympique, l’étendard tricolore sera confié à la parasnowboardeuse Cécile Hernandez et au paraskieur Jordan Broisin lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 6 au 15 mars, ont précisé les mêmes organes de gouvernance sportive.

Modalités et portée des sélections

Le processus de nomination s’est appuyé sur une consultation interne des athlètes retenus pour les compétitions : les porte-drapeaux ont été choisis à l’issue d’un vote parmi les sportifs sélectionnés. Les comités olympique et paralympique français ont assuré la communication officielle de ces résultats vendredi, sans détailler le nombre de votants ni le mode de scrutin utilisé.

Clément Noël, skieur, et Chloé Trespeuch, snowboardeuse, seront donc les représentants de la délégation tricolore lors de la cérémonie d’ouverture du 6 février. Ils défileront au sein d’un groupe de 161 sportifs inscrits sous la bannière française, un effectif qualifié de record par les autorités sportives nationales.

Du côté paralympique, Cécile Hernandez et Jordan Broisin ont été choisis pour porter l’étendard lors de l’entrée des athlètes aux Jeux paralympiques. Le comité paralympique a indiqué que ce choix a également été soumis au vote des sportifs sélectionnés pour la compétition paralympique.

La communication officielle des comités a limité les informations aux noms des porte-drapeaux, aux disciplines représentées et aux dates des cérémonies d’ouverture respectives. Aucune précision complémentaire n’a été fournie sur la logistique entourant la présence des porte-drapeaux ni sur d’éventuelles rotations au sein de la délégation pendant la durée des Jeux.

La proclamation intervient quelques semaines avant le début officiel des Jeux olympiques et à un mois environ de l’ouverture des Jeux paralympiques, permettant aux athlètes et aux organisateurs de se préparer aux protocoles liés aux cérémonies d’ouverture.

Les comités olympique et paralympique français ont confirmé vendredi les noms des quatre porte-drapeaux, choisis par leurs pairs, en vue des cérémonies d’ouverture des Jeux de Milan-Cortina le 6 février et des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars