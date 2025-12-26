France: décès de Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire

Enfant et pilier du Montpellier Hérault SC, ancien sélectionneur de la Côte d’ivoire, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à 72 ans, a annoncé le MHSC sur X.

Le football français vient de perdre l’une de ses figures les plus respectées. Jean-Louis Gasset s’est éteint ce vendredi à l’âge de 72 ans, plongeant la Ligue 1 et tout le monde du ballon rond dans une profonde tristesse. Enfant du Montpellier Hérault SC, fils de Bernard Gasset, cofondateur du club pailladin, il aura incarné toute sa vie une certaine idée du football : discrète, travailleuse et profondément humaine.

«Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025. Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc. Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Le Président Laurent Nicollin et l’ensemble du club, tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, sa fille Coralie, sa maman Eliane et toute la famille Gasset», a écrit le MHSC sur ses réseaux sociaux.

Ancien milieu de terrain du MHSC entre 1975 et 1985, Jean-Louis Gasset a ensuite marqué le jeu depuis le banc. Éducateur, entraîneur puis adjoint de luxe, il a laissé son empreinte dans de nombreux clubs majeurs. À Montpellier bien sûr, qu’il a dirigé à trois reprises, mais aussi à Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille ou encore au Paris Saint-Germain. Aux côtés de Laurent Blanc, en club comme en équipe de France, il a été l’un des artisans de succès retentissants, dont le triplé historique remporté avec les Girondins en 2009.

Revenu une dernière fois au chevet de son club de cœur en 2024 après un bref passage à la tête des Eléphants de la Côte d’Ivoire et à l’Olympique de Marseille, Gasset n’aura jamais cessé de transmettre sa passion et son savoir. Apprécié pour son professionnalisme, sa bienveillance et son sens aigu du jeu, il laisse derrière lui un héritage immense. Le football français perd un technicien précieux et un homme unanimement salué.





