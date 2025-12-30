Accueil En Brève France : A69 — la justice administrative autorise la poursuite du chantier controversé

La cour administrative d’appel de Toulouse a validé, a-t-on appris mardi 30 décembre auprès du ministère des Transports et des opposants, l’autorisation environnementale du chantier de l’autoroute A69 reliant Toulouse à Castres, permettant ainsi la poursuite des travaux. Dans un communiqué, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a salué les effets de cette décision qui « rétablit pleinement les autorisations environnementales » du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse et annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février. La confirmation de la décision a été transmise à l’AFP par un porte-parole du principal collectif d’opposants, La Voie est Libre.