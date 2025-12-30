France : A69 — la justice administrative autorise la poursuite du chantier controversé
La cour administrative d’appel de Toulouse a validé, a-t-on appris mardi 30 décembre auprès du ministère des Transports et des opposants, l’autorisation environnementale du chantier de l’autoroute A69 reliant Toulouse à Castres, permettant ainsi la poursuite des travaux. Dans un communiqué, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a salué les effets de cette décision qui « rétablit pleinement les autorisations environnementales » du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse et annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février. La confirmation de la décision a été transmise à l’AFP par un porte-parole du principal collectif d’opposants, La Voie est Libre.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires