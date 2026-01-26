Fortune de Khaby Lame : combien possède-t-il après la vente de sa société ?

Khaby Lame, créateur italo-sénégalais devenu l’un des visages les plus reconnaissables des réseaux sociaux, cumule notoriété et gains importants grâce à ses vidéos muettes et comiques. Estimé à environ 80 millions de dollars selon Celebrity Net Worth, son succès récent s’est aussi matérialisé par une transaction d’entreprise valorisée entre 900 et 975 millions de dollars, structurée en actions et liée à sa société commerciale.

Né Khabane « Khaby » Lame en mars 2000, il a connu une trajectoire atypique : ouvrier d’usine avant de devenir l’un des créateurs les plus suivis au monde. Khaby a commencé à publier régulièrement pendant les confinements liés à la COVID-19. Ses vidéos consistent principalement en réactions silencieuses et expressives à des « conseils pratiques » jugés absurdes, un format qui a rencontré une audience mondiale grâce à son humour non verbal, facilement compréhensible au-delà des barrières linguistiques.

La simplicité de son geste — sourire et haussement d’épaules face aux détours inutiles proposés par d’autres — est devenue un marqueur culturel et une mécanique virale. Sa capacité à convertir l’attention en revenus est représentative de l’économie des créateurs : partenariats de marque, parrainages et accords commerciaux forment l’essentiel de ses sources de revenus.

La fortune et les revenus

Selon les estimations publiées, la fortune de Khaby Lame avoisinerait les 80 millions de dollars. Cette évaluation prend en compte les contrats publicitaires, les partenariats rémunérés et les apparitions sur les plateformes. Des rapports évoquent des paiements atteignant jusque 750 000 dollars par publication sur TikTok et Instagram pour les collaborations les mieux rémunérées, plaçant Khaby parmi les créateurs numériques les mieux payés au monde.

Au-delà du revenu par publication, Khaby a structuré sa présence en ligne autour d’activités commerciales formelles. Une société, identifiée sous le nom de Step Distinctive Limited et liée à sa marque, a été impliquée dans une opération d’envergure récemment révélée. Cette structuration montre la transition d’un statut de simple influenceur vers celui d’entrepreneur numérique disposant d’actifs commerciaux.

Une transaction en actions qui change la donne

Les informations disponibles indiquent que l’opération concernant Step Distinctive Limited a été valorisée entre 900 et 975 millions de dollars. Point essentiel : la transaction a été conclue sous forme d’échange d’actions et non de paiement comptant. En pratique, cela signifie que la valeur évoquée reflète une valorisation théorique fondée sur des titres et non un transfert immédiat de liquidités.

De ce fait, Khaby Lame reste, pour l’instant, un multimillionnaire plutôt qu’un milliardaire. Le fait qu’il ne détienne pas 100 % de la société et que la transaction soit en actions implique que la valeur finale dépendra de la détention effective, de l’évolution des titres reçus et de la performance future de l’entité. Cette opération illustre néanmoins comment la notoriété numérique, combinée à une stratégie commerciale structurée, peut se transformer en un patrimoine d’envergure.